Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor.

Satırbaşları şöyle:

Karamollaoğlu: Bazı konuları istişare ettik. Genelde ülkemizin konusundan endişelerimiz birbirine benziyor. Elbette bu gelişmeler karşısında da adımlar da atılacak. İlle de herkes aynı adımları atacak anlamına da gelmiyor. Fakat bir dayanışmanın, dirsek temasının olması da elbette ki tabiidir diye düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu: Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi, çok güzel bir binaları var en azından hayırlı olsuna geldik. Bu vesile ile Türkiye'nin sorunlarını dile getirdik. Çözümler üzerinde de durduk. Türkiye'nin sorunları var evet ama çözülecek sorunlar. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Yeter ki yurttaşların çıkarlarını koruyan politikaları hayata geçirmiş olalım. Görüş teatisinde bulunduk. Dolayısıyla bina tekrar hayırlı olsun diyeyim.

Soru-Cevap:

Yeni anayasa çalışması

Karamollaoğlu: Bizim herhalde önümüzdeki hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin gerçek gündemi aslında pahalılık, işsizlik, yoksulluk, intiharlar... Türkiye bu gündemden çıkmak zorundadır. Sağlıklı ve tutarlı bir ekonomi politikası izleyerek çıkarmak zorundayız. İsrafı engelleyerek... Ayrıca siyasette çok ciddi bir kutuplaşma var neredeyse kavgaya dönüşecek durumda. Bundan da Türkiye'nin çıkması lazım.

İktidar sahiplerinin toplumun, insanın çıkarlarını düşünmesi ve o çerçevede politika oluşturmak zorundadırlar. Dolayısıyla yeni anayasa tartışmasını sayın Erdoğan başlattı. Öncelikle sizin var olan Anayasa'ya uymanız gerekir. Var olan Anayasa'da sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı esastır. Tarafsızlığı üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin edildi mi? Edildi ama buna uyulmuyor. Biz nasıl anayasaya uymayan kişinin verdiği söze nasıl inanacağız ve güveneceğiz?

AYM'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. AYM suçlu organ haline getiriliyorsa, bu kişilerin anayasa değişikliği teklifi, düşüncesine nasıl katılacaksınız? Biz evet ülkenin güzel, toplumsal uzlaşma ile kabul edilmiş bir anayasa ihtiyaç var biliyoruz. Bunun için de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz. Bunun için güçlü Başbakanlık diyoruz. Bunun için kuvvetler ayrılığı diyoruz. Ben bir haksızlığa uğradığımda insan olarak hakkımı arayacağım bir makam olmalı. Bunları tek kişiye indirgerseniz ben hiçbir zaman hakkımı arayamam.

Adalet kavramı üzerinden yeni bir zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Sanmıyorum.

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