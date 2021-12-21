Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacaklarını 7 maddede özetledi

1: İlk yapacağımız iş güveni tesis etmek. Nasıl tesis edeceğiz? Güveni tesis etmenin birinci yolu, sorunu yaşayanla sorunu çözecek olanın yan yana gelmesidir. Aynı masanın etrafında oturmalarıdır. Bizim 13. Cumhurbaşkanımız da hakem olacak. Bir taraftan yana değil, üretimden, alın terinden yana olacak ama iki tarafı bir araya getirip hakem olacak.

Ekonomik ve sosyal konsey diyoruz buna. İlk yapacağımız iş, siyasetle sorun yaşayanlar arasında güveni tesis etmenin yolu bunları bir araya getirmektir. İlk bir hafta içinde yapacağız. Derdini anlat kardeşim, çözeceğiz. Takvim yapılacak, hangi sorun nasıl çözülecekse bu açıklanacak. Siyaset kurumu söz verdiği şeyi bir bir yerine getirecek. O zaman ziraatçi, çiftçi, tüccar diyecek ki 'bunlar samimiler'. 5 Şubat 2009'dan bu yana ekonomik sosyal konsey hiç toplanmadı. 2018'den bu yana sürekli söylüyorum, konseyi topla, sorunları dinle diye. Toplamadığı için bir tarafdan ticaret odası, sanayi odası açıklamalar yapıyorlar. Kim duysun diye, iktidar duysun diye. Açıklama yapacağına çağırsana, gelsin bakanlarla karşı karşıya anlatsın sorunu... Çözülsün sorun. Oraya TCMB, BDDK Başkanı'nı da çağıracaksınız. Samimi olarak biz sorunları çözmeye hazırız algısını vereceksiniz kamuoyuna.

2: İkinci kural; düzenleyici ve denetleyici kurumlar... İlk bir hafta içinde düzenleyici ve denetleyici kurumlarının başkan ve yöneticilerinin tamamı liyakatli kişiler olacak. Yok güreşçi, yok bizim partiden, yok! Liyakatli kişileri atamak, devlet yönetiminde keyfiliği önler. Herkesin görevi bellidir, görevi belirleyen TBMM'dir, bu kişi sıcak siyasetin, torpilin aracı olamaz.

3: Belki de 2 gün içinde, CB kararnamesi ile kurulmuş, Fiyat İstikrar Komitesi'ni lağvedeceksiniz. Bir gün bile toplanmış değiller, devletin malı talan malı mıdır? Hiçbir işlevi yok. Bu görev TCMB'ye verilmiş... Fiyat istikrarından, MB sorumlu... O zaman MB'ye gideceğiz ki fiyat istikrarını sağla kardeşim, liyakatli kardeşleri atadık göreviniz bu, engel çıkarsa gelip bana başvuracaksınız... MB'yi bağımsız kıldığınızda hem Türkiye'de hem dünyada MB'ye olan güven artmış olur, bu MB bağımsızdır, aldığı kararlar ekonominin gereğine uygundur, biz plan program yapabiliriz diyebilecekler. Şu an MB bağımsız değil, istediğiniz zaman istediğiniz kişiyi getirebiliyorsunuz. Biz MB'nin güven kurumu olmasını, TL'den sorumlu olmasını istiyoruz.

4: İlk bir hafta içinde, 13. Cumhurbaşkanımız makama oturduğu gün, israfla mücadele genelgesini yayınlayacaktır. İsraf haram mı, haram. Devleti yönetenler kimin parasını harcarlar? 84 milyonun parasını... 'Beytülmal'e el uzatılmaz, bunu milletin hakkı hukuku için kullanacaksınız. Herkesin işi, aşı olsun... Bir genelge çıkaracaksınız, israfı tek tek önleyeceksiniz devlet katında. 13 uçak mı var, 12'sini satacaksınız, Hazine'ye gelir olacak. Bakanlıklar kendi bakanlıklarından çıktı, müteahhitlerin binalarında kiracı oldu. Niye kira ödüyorsun kardeşim? Yandaş kazansın diye dünyanın kirası ödeniyor. 84 milyonun cebinden ödeniyor bu. Hani israf haramdı, sen dindardın? Bu yolsuzluk ne? İsraf kesinlikle bitecek. İsrafı, yolsuzlukları en çok konuştuğumuz dönemde adamlar 474 bine 3 Mercedes aldılar Saray'a. Neyine yetmiyor ya?

5: Devletin bütün bilgileri vatandaş istediği zaman ulaşabilecek. Ne demekmiş ticari sır. Vekile cevap vermeyen vatandaşa hiç vermez. Bu'ben vatandaşı takmıyorum' demektir. İstanbul Havalimanı yapmışsınız Ne kadara yapıldı kimse bilmiyor. Ben şirketten değil ben devletten istiyorum bu bilgiyi. Devlete saydamlığı getireceğiz. Millet İttifakı'nın Millet Meclisi Başkanı da olacak. Sayıştaya bir yazı yazacak. Gelen raporlarda hiçbir şey gizlenmeyecek. Hani kul hakkını yemek günahtı? Kul hakkı yiye yiye şiştiler.

6: Döviz garantili ihaleler var. TL pul ettiler. Kendi yandaşlarına dolarla yaptılar. 84 milyonun üstüne yıktılar. İktidara oy verenlere soruyorum. Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu neden 84 milyonun sırtına yüklüyorsun. İnsanların torunlarını bile borca sokan bu düzene son vereceğiz.

7: Stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Bir devlet kendi planını yapmaz mı ya? O zaman vatandaşla iktidar arasında güven dolu bir ilişki olur. Bütün arkadaşlarım gittikleri, yerlerde anlatsınlar. İktidara oy verenlere sesleniyorum. Bunlar senin hakkını savunmadı beytulmala el uzattılar biz uzatmayacağız, hakkını savunacağız.