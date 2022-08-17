Kılıçdaroğlu: “İktidara geldiğimizde göreceksiniz, Yalova’da dahil olmak üzere deprem bölgesi yeniden inşa edilecek”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnşallah iktidara geldiğimizde göreceksiniz Yalova’da dahil olmak üzere bu deprem bölgesi yeniden inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar yapılacak” dedi.

CHP Grup Toplantısı için Yalova’ya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret çerçevesinden Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ni (Bal-Göç) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrasında Şelale Park’ta bulunan Kırım Anıtı’na karanfil bıraktı.

Ardından parkta vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Bal-Göç üyelerinin sorularını yanıtladı. Marmara Depremi’nin yıldönümü nedeniyle kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bu deprem gerçeği anlayarak herkesin önlem alması gerekiyor. Bilim insanları hemen hemen her gün televizyonlarda, gazetelerde bizleri önlem alın diye uyarıyorlar. Fakat yeterli önlemin alındığı kanısında değilim. Özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi pek çok yerde belli önlemler alınmakla beraber daha sonra bunların arkasının kesildiğini biliyoruz” dedi.

İstanbul ve İzmir belediye başkanlarının depremle ilgili önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“İnşallah iktidara geldiğimizde göreceksiniz Yalova’da dahil olmak üzere bu deprem bölgesi yeniden inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Dolayısıyla deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyecek projeleri hayata geçirmek bizim de vaadimiz ve sözümüzdür."

Kılıçdaroğlu, etkinliğin ardından kentten ayrıldı.