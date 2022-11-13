Kılıçdaroğlu: “Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde ilçede yaşanan kentsel dönüşüm ile ilgili bir seminere katıldı. Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıktığı anlarda İstiklal Caddesi’nde patlama yaşanırken, olayla ilgili, “Biz bu ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda huzurluca yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız ve terörü lanetlemek zorundayız” dedi.

Avcılar’da deprem riski nedeniyle hız kazanan kentsel dönüşüm ile ilgili bir seminere katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulundu. Seminer sonrasında Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak konuşma yaparken, İstiklal Caddesi’nde patlama olduğu bilgisini aldı. Yaşanan olay karşısında terörün her türlüsünü lanetleyen Kılıçdaroğlu, birlik çağrısında bulundu.

“Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama ile ilgili, “İstiklal Caddesi’nde bir patlama olduğu ve yaralıların olduğu bilgisi geldi şu anda. Umarım ölü ve yaralı yoktur. Ama şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda huzurluca yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmalıyız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız ve terörü lanetlemek zorundayız. Kaynağı ne olursa olsun bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı sözleri seslendirmesi lazım. Terörü yapanların, onlara destek verenlerin lanetlenmesi lazım” dedi.