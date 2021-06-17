Kılıçdaroğlu, HDP'ye yapılan saldırıyı lanetledi

İzmir’in Konak ilçesindeki HDP İzmir İl Başkanlığı binasına bugün sabah saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Parti çalışanı 27 yaşındaki Deniz Poyraz isimli kadın, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıda yaşamını yitiren Poyraz için HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak, HDP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şöyle açıklama yaptı:

"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!

Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."