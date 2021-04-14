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Kılıçdaroğlu, hakkında hazırlanan fezleke için konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Fezleke düzenliyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülkedir. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Politika 14.04.2021, 21:10
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Kılıçdaroğlu, hakkında hazırlanan fezleke için konuştu

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8'i CHP'li, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 milletvekili için hazırlanan fezlekelerin CHP'nin, hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü için olduğu öğrenildi.

"MEYDAN OKUDU"

Twitter hesabından paylaştığı video ile fezlekeye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!" paylaşımı yaptı.

"NE YAPARANIZ YAPIN"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ülke lebalep hasta. Hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar, vinçlerle... Gündemi değiştirmek gerek. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan"

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