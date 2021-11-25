Kılıçdaroğlu: Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile El Nahyan'ın baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından dün iki ülke arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDI

Türkiye ve BAE arasında kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi bağlamında mali bilgilerin değişimine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı.

Ayrıca Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında, Abu Dabi Kalkınma Holding (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasında, Abu Dabi Kalkınma Holding ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası arasında işbirliğine yönelik, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da bir mutabakat anlaşması imzalandı.

Ayrıca iki ülkenin gümrük ve çevre konularında işbirliğine dair mutabakat anlaşmaları imzalandı.

'UCUNDA PARA VARSA ANINDA SATARLAR DAVALARINI'

İki ülke arasındaki gergin dönemi hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

''BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur.'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 25, 2021

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile BAE arasında 2016 senesinde karşılıklı ziyaretlerle bir diyalog kapısı açıldı ancak Temmuz 2016 darbe girişiminde Abu Dabi'nin rol oynadığı ve darbecileri desteklediğine ilişkin iddialar ilişkilerin yeniden soğumasına neden oldu.

Türk medyasında BAE ve MBZ hakkında son derece ağır suçlamalar yer alırken, BAE'nin de bazı Türk muhalif medya organlarını desteklediği iddia edildi. Ankara'da BAE liderliğinin Türkiye'ye karşı karalama kampanyası yürüttüğü de sıklıkla dile getirildi.

TÜRKİYE BAE'Yİ 15 TEMMUZ'U FİNANSE ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

BAE'nin darbe girişimindeki rolü ile ilgili en somut girişim 2020 Ağustos'unda yapıldı. MBZ'nin önde gelen danışmanlarından Muhammed Dahlan hakkında 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek gibi çok ciddi suçlamalardan dolayı Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (Interpol) "kırmızı bülten" talebinde bulunuldu.

Bu dönemde bölgesel çatışma alanlarındaki karşıtlık da tepe noktasına çıktı. Bu süreçte özellikle Libya'da karşıt grupları destekleyen Türkiye ve BAE, zaman zaman askeri olarak da karşı karşıya geldiler. Türk birliklerinin kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'ne 2020'de düzenlenen hava saldırısının BAE tarafından organize edilerek uygulandığı Türk basınında sıkça yer almıştı. Ankara'daki resmi kaynaklar, saldırıyla ilgili açıkça konuşmamakla birlikte BAE'yi işaret etmişlerdi.

BAE'nin bu süreçte Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmesi ve bölgesel güçlerle birlikte askeri tatbikatlar gerçekleştirmesi Ankara'da rahatsızlık yaratan bir başka unsur olmuştu.