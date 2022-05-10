banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Kılıçdaroğlu: "Gettolar oluşmaya başladı, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gettolar oluşmaya başladı. Buralar birer bomba gibi, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız” dedi.

Politika 10.05.2022, 16:47
Kılıçdaroğlu: "Gettolar oluşmaya başladı, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gettolar oluşmaya başladı. Buralar birer bomba gibi, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, sığınmacı krizine ilişkin olarak, “Her birimizin düşünceleri, endişeleri var. Ülkemize barışı getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden çıkarmak zorundayız. Biz neyi, nasıl yapacağımızı; hangi araçları, nasıl kullanacağımızı geniş kitlelere anlatıyoruz. Her birimize düşen sorumluluklar var” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Biz komşumuzda olan savaşın bize yansımalarını her ortamda dile getirdik. Biz dile getirince suçladılar ama bugün tarih diyor ki; CHP doğruları söylemiş. Elini vicdanına koyup, CHP doğruları yapmış diyor. Suriye yönetimi ile savaştan sonra temasa geçtik. Yanlış yapıyorsunuz dedik, muhalefetle temasa geçtik. Sizlerin savaşının yansıması komşularda olumsuz olur dedik. İktidar yapmazken bizler düşündük. TBMM’ye önerge verdik. Suriye savaşı büyüyecek, dış politikanın milli bir eksene oturtulması lazım dedik. Böyle yetiştik, böyle öğrendik. Bunların tamamını reddettiler. Olayların çıktığı tarihten Mayıs 2022’ye kadar 432 araştırma önergesi veren CHP. Parlamento bilgilendirilmesi için gelip bilgi bile vermiyorlardı. 432 soru önergesine cevap verilmiş değil. Tek adam rejimi olsun her şey hızlı olacak diyordu. 432 arkadaşımızın verdiği önergeye cevap vermediler. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. İlk kez bu garip tablo ile karşı karşıyayız.”

Arap dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için Arap dünyasının aktörlerini davet ettiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a mektup yazdım. Ağustos’ta 2012’de; ’Sayın Başbakan komşu Suriye’de gelişmeler güvenliği olmak üzere çok geniş kapsamda olumsuz etki yapmaya devam ediyor’ diyorum ben. Hükümet olarak Suriye Konferansı toplayınca Suriye’de yaşanan dramı masaya yatırın. İslam örgütü gelsin, AB gelsin bu sorun nasıl aşılır bunu görüşün dedim. Olmadı. Erdoğan 5 Eylül’de meşhur lafını söyledi, ’Emevi Camii’nde namaz kılacağız’ dedi. Devlet yönetimindeki şahsileşmesini görüyor musunuz? Bu anlayış Türkiye’yi buraya getirdi. Devlet yönetimde şahsileşme olmaz kibir olmaz. Beyefendi Emevi Camii’nde namaz kılacaktı, 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kaçak istilası altında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Gettolar oluşmaya başladı. Buralar birer bomba gibi, ne olacağı belli değil, sağduyu ve akılcı politika ile çözmek zorundayız. Sorumlu siyaset yapmalıyız. Gerginliğin arttırılmasının faydası yok. İki yılda göndereceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın. Suriyeliye anlattım. CHP köklü partidir, toplumu uyaran yapmadıklarını yapan toplantı yapan tek parti CHP’dir. Görüş gayet net, gidecekler. Bizim görüşümüz açık ve net 2 yıl içinde gidecekler, göndereceğiz. Sorumlu siyaset yapmalıyız bu süreçte, tertemiz alnına milletin ırkçılık sürmeyeceğiz, kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık