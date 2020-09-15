CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Görüşmenin sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Bu bir hayırlı olsun ziyaretiydi. İttifakla ilgili bir şey konuşulmadı” ifadelerini kullanırken, Davutoğlu da “Bu ziyaretler umarız Türk siyasetinde yeni bir çizgiyi açar” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

* Size ve arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ediyoruz.

* Aydınlık bir genel merkeziniz var, hayırlı uğurlu olsun.

* Siyasette ilk adımları atan, gelenek oluşturmaya çalışan Gelecek Partisi yöneticilerini yürekten kutluyoruz.

* Türkiye'nin sorunları, ekonomi ve demokrasiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

* Özellikle demokrasi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamız ve ortak söylem oluşturmamız çok önemliydi.

* Biz herkesin düşüncesini ifade edebileceği bir Türkiye özlemini dile getirdik.

‘ATATÜRK’ TARTIŞMASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu üzerinden süren Atatürk tartışmalarına ilişkin olarak, “Dün bu konuda gerekli açıklama yapıldı. Benim merak ettiğim konu şu Türkiye’de milyonlaca insan çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin ortak değeridir” değerlendirmesinde bulundu.

İTTİFAK KONUSU GÜNDEME GELDİ Mİ?

* Bu ziyaret tümüyle bir hayırlı olsun ziyaretiydi, ittifak konusu gündeme gelmedi.

* Bir siyasi iktidar, iktidarda kalacağım diye sürekli seçim kanunları ile uğraşıyorsa gidici demektir. Ülkenin sorunlarını değil, kendi sorunlarını düzeltmeye yönelik düzenlemeler yapıyor.

“TÜRKİYE EN HAKLI DAVASINDA YALNIZ KALDI”

* Dış politikada Türkiye yalnızlaştı. Türkiye bir dönem kendi bölgesinin istikrarını savunan ve bu bölgede istikrarın temel aktörü olarak görülen Türkiye artık böyle görülmüyor.

* Oruç Reis gemisi neden çekildi? Bakım varmış.

* Bu ülkenin Dışişleri Bakanı 90 gün orada görev yapacak demedi mi? Dedi, ama geri çekilmedi mi? Çekildi. Kimin emri üzerine çekildi?

* Bu ülkede kim Dışişleri Bakanı? Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin dış politikasının belirlenmesinde tümüyle devre dışı bırakıldığını bilmiyor muyuz?

* Herkes konuşuyor tek konuşmayan Dışişleri Bakanlığı. Türkiye en haklı davasında yalnız kaldı.

* Erdoğan’ın oturup konuşması lazım. Dışişleri politikasının devreye girmesi lazım. En haklı davamızda Amerika’yı AB’yi Mısır’ı karşımıza aldık. Niçin?

* Yunanistan neden sevinçli, Oruç Reis onların isteği üzerine çekildi de onun için. İlk adımı attınız diyorlar, ondan sonra masaya oturacağız diyorlar. Hangi kahramanlık ya?

* Türkiye kendi çıkarlarını, Kıbrıs’ın çıkarlarını, Doğu Akdeniz’in çıkarlarını savunmak zorundadır.

DAVUTOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI:

* Kendi mahallelerimizden çıkarak bütün vatandaşlarımızı kucaklayacak bir siyasi iklim gerekli. Sayın Genel Başkan’ın ziyareti güzel bir başlangıç. Biz kendisi ile Başbakanlık görevim esnasında da görüştük. Yeri geldi rekabet ettik.

* Bütün siyasi liderlerin birbirleri ile konuşmasını bir zaruret olarak görürüz. Son derece çetin ekonomik şartlar var, dış politikada çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. İçeride gerilim potansiyellerini tahrik etmek isteyen çevreler.

* Bizim yapmamız gereken sık görüşmelerle bütün bu konularda Türkiye’nin hak ettiği bir siyasi çizgiyi takip etmektir.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

* Türk siyaseti kendi çizgisini oluşturur, bu bağlamda her görüşmeyi hemen bir ittifak çabasına karşılık hepimizin bu görüşmeleri normalleştirmemiz lazım. Siyasi liderlerin görüşmeleri normal görüşmelerdir.

* Eğer iktidarda olanlar yeni bir seçim mevzuatı getiriyorlarsa bu oyunun kuralları içinde yeniden iktidara gelemiyorlar demektir. Genellikle de bir sonraki seçimde hep zararlı çıkar onlar. Bunlardan biz çekinmeyiz, korkmayız.

“TÜRK SİYASETİNDE YENİ BİR ÇİZGİYİ AÇAR”

* Bırakın iş birliği kavramını öyle bir iktidarla muhatabız ki; geçtiğimiz iki bayram, bırakın ihtilaf ya da iş birliği konularını konuşmayı, bayramlaşma teklifimiz reddedildi. Bu ziyaretler umarız Türk siyasetinde yeni bir çizgiyi açar.