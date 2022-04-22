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Kılıçdaroğlu: 'Eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız'

Elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen ve elektriği kesilen Kılıçdaroğlu, gaz lambası ışığında basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bu eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir” dedi

Politika 22.04.2022, 10:29
Kılıçdaroğlu: 'Eşimle bir hafta karanlıkta kalacağız'

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. CHP lideri, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"EYLEMİM SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu bugünse sosyal medya hesabından bir video paylaşarak evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

TOPLAM BORÇ 1.030 LİRA

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesinin ardından toplam borcun ne kadar olduğu merak edildi. CHP liderinin üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi.

GAZ LAMBASIYLA AYDINLATTIĞI EVİNDE CANLI YAYIN YAPTI

Elektriğinin kesilmesi sonrasında gaz lambasıyla aydınlattığı evinde Twitter üzerinden canlı yayın yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamalarında Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en zengin 26 insanın serveti dünya nüfusunun yarısına eşit. Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde 1'ini paylaşsalar okula gidemeyen bütün çocukların eğitim masrafları karşılanır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem artık miadını doldurdu. Neoliberalizm artık can çekişiyor. Sıradan insanların öfkesine yenilmek üzere neoliberalizm. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Neoliberalizmin sonu gelmiştir. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir" dedi.

"EŞİMLE BİR HAFTA KARANLIKTA KALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlar da halkları için harekete geçsinler" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Elektriğe ve diğer enerji kalemlerine yaptığın zamları derhal geri çek, enerjide KDV'yi sıfırla ve toplam geliri asgari ücretten düşük olan abonelerin elektrik tüketimini enerji çekleriyle karşıla" ifadelerini kullandı. (Haberler.com/ Erdem Aksoy)

#Kılıçdaroğlu #Cumhurbaşkanı #erdoğan #fatura #Elektrik
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