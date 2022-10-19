CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye’nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce onların oradaki yolunu, hastanesini Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Tırnaklarına zarar gelmeyecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, Osmaniye’de kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri gönderecekleri belirterek, “En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Irkçılık yapmadan, Türkiye’nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Önce onların oradaki yolunu, hastanesini, Avrupa Birliği fonlarıyla müteahhitlerimiz yapacak. Can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması için mevcut olan yönetimle protokol yapılacak, gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Tırnaklarına zarar gelmeyecek. Gaziantepli iş insanlarının daha önce orada fabrikaları vardı. ’Fabrikaları yeniden açın, iş verin’ diyeceğiz. Orada çalışsınlar üretsinler, sonra turist olarak gelsinler Türkiye’ye. Türkiye büyük bir itibar yapacak” dedi.

“Şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz”

“İktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Allah nasip eder iktidar olduğumuzda bir hafta içerisinde şanlı ordumuzun elinden alınan hastaneleri alıp yeniden ordumuza vereceğiz. Sivil bir doktor terörle mücadelede eksi 30-35 derecede gidip de görev yapmaz arkadaşlar. Askeri hekim gider görevi o zaten. Şarapnel geldiği zaman bomba patladığı zaman ilk müdahaleyi o yapar zaten. Siz müdahale etmek için başka yerden Türkiye’ye getiriyorsunuz yolda kişi hayatını kaybediyor, şehit oluyor. Şu soruyu sorun. Hangi gerekçeyle ordunun elinden hastaneler alındı. Bana çıkıp bir Allah’ın kulu söylesin. Ben bu güne kadar bu soruyu defalarca sordum cevabını alamadım. Siz de sorun buraya bir sürü milletvekili geliyor. Arkadaşlar siz bu hastaneleri neden kapattınız. Neden ordunun elinden aldınız.”

“Bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir”

Bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkesin başının üstünde yeri olduğu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Milliyetçi duygunun çok büyük olduğunu biliyorum Osmaniye’de. Aslında her birimiz milliyetçiyiz zaten. Bizim 6 okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Bayrağı ve vatanıyla sorunu olmayan herkesin başımın üstünde yeri var. Kim olursa olsun hangi görüşten olursa olsun. Her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun altını özellikle çizmek isterim” şeklinde konuştu.