Kılıçdaroğlu: ''Emekli primini devlet ödeyecek''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler ve yurttaşların sorunlarını dinlemek amacıyla Giresun’a gitti.

Burada yurttaşlarla bir araya gelen ve halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesinde CHP’ye yeni üye olan yurttaşlara rozetlerini takdim etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun'da düzenlediği partisinin grup toplantısında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fındıkta bir tekelleşme süreci ile karşı karşıya oluklarını belirten Kılıçdaroğlu, Ferrero isimli şirkete tepki gösterdi. "Ferrero denilen firma dikey bütünleşik bir yapı içinde giderek büyüyor" diyen CHP Lideri, "Eğer yabancı bir şirkete karşı devleti yönetenler sessiz kalıyorsa o yabancı tekelin ortaklığını yapıyorlar demektir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca Fiskobirlik'i yeniden ayağa kaldıracaklarını belirti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bize katılın çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar iyi değil.

Biz Giresun’u ve Giresunluları şükran ve minnetle anarız. Şimdi yeni bir süreç var. Yüzyıllık süreç içerisinde pek çok acı olayla karşılaştık, büyük acılar yaşadık. Bu ülkede başbakanlar idam edildi, gencecik fidan gibi evlatlarımız idam edildi.

Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum: Sakın ola kamplaşmayın. Birlikte huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeden herkese hizmet etmenin görevini, aşkını yaşamalıyız.

Türkiye’ye yeni bir iklim getirme hedefindeyim. Yeni bir amacım var. Türkiye’ye kucaklaşma iklimi gelmeli. İlk adımı attım, helalleşeceğiz dedim. 85 milyon insanla gerekirse helalleşeceğiz. Neyin kavgasını veriyoruz?

Onun için bize katılın dedim, katılın ki yolumuz aydınlık olsun, demokratik yöntemlerle dikta yönetimini değiştirelim. Katılın ki Türkiye aydınlığı, huzuru, itibarı yeniden getirelim.

Bu ülkeyi kuranlar köylü milletin efendisidir dediler. Üreten milletin efendisidir. Köylünün ürettiği ürünü birileri elinden kapmasın diye Toprak Mahsulleri Ofisi’ni kurdular. Çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alsın diye.

Çiftçi ürettiği zaman 85 milyonun karnı doyacak. Fiskobirlik’i devre dışı bıraktılar. Bütün Karadeniz’e söz veriyorum, Fiskobirlik’i yeniden ayağa kaldıracağız.

Çiftçi bir anlamda birilerine teslim edildi. Giresun’da kişi başı gelir 2014’te 7 bin 58 dolarken 2020’de 5 bin 291 dolara düştü. Bunun ne anlama geldiğini herhalde bütün Giresunlular çarşıya pazara giderken fark ediyorlardır.

Giresun’da kamuya ait neredeyse bütün fabrikalar ya kapatıldı ya satıldı. Giresun açıkça cezalandırıldı bu iktidar tarafından. Yeteri kadar uzman doktor bile yok.

Burası arıcılık açısından da Türkiye’nin önemli merkezlerindendir.

Dolar 10 kat arttı, gübre 8 kat arttı ama alan bazlı fındık desteği hiç artmadı. Teşvik hiç artmadı. Burada biraz sitem edeyim… Nasıl olsa bunlar bize oy verecekler diyorlar. Buradan size sitemim var, verilen sözü tutmuyorlarsa o iktidarı değiştireceksiniz.

Milletvekili gelecek, soracaksınız, yol ne oldu? 20 yıldır yapmıyorsun. O zaman Giresunlu kardeşlerim şunu düşünecek, bunlar yapılmıyorsa seçim gelince benden oy istemeye gelince şunu soracak: Fındık fiyatını ne yaptın, yol için söz vermiştin ne oldu? Kusura bakma ben de sana oy vermeyeceğim diyecek.

Fındık sadece sıradan bir olay değildir. Fındığın kullandığı sanayinin yıllık dünyadaki hacmi 120 milyar dolar civarındadır.

Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bu 120 milyar dolardan sadece 2 - 2,5 milyar dolarını alıyor, ham fındık ihraç ederek. Elin oğlu 120 milyar dolar kazanacak biz sadece 2,5 milyar dolar. Bu siyasetçinin öngörüsü yok demektir. Benim ürettiğim ürün başkalarının gelir kapısı oluyor da bizim açımızdan gelir kapısı olmuyor.

Koskoca Karadeniz’in fındık ürünü bir firmanın tekeline bırakılır mı? Bize katılacaksınız, bu tabloyu beraber değiştireceğiz. Bazen diyorlar mı Cehape milliyetçi mi diyorlar. CHP’nin altı okunun biri milliyetçiliktir. Biz fındık üreticisini yabancı tekellerine peşkeş çektirmeyiz, işte milliyetçilik budur.

Bizim insanımız kazanacak. Hangi partiden olursan ol kardeşim, sen kazanacaksın! Biz onlar gibi toplumu ayrıştırmıyoruz. Tam tersine herkesin bir arada yaşamı için mücadele ediyoruz.

Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi az önce söyledim. Bir tekelleşme gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ferero denen firma dikey bütünleşik bir yapı içerisinde büyümeye devam ediyor.

En büyük fındık ihracatçısını satın aldı ve bir numara oldu. Onun verdiği fiyat geçerli, hiçbir politikacının verdiği fiyat geçerli değil. Açıkça bir sömürü çarkıyla fındık üreticisi karşı karşıya. Fındık fiyatını kontrol eden bu yabancı firma. Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası şikayet eder.Kalkıp da Türkiye’yi bu hale sokan partiye oyu ben mi verdim, oyu veren arkadaşların düşünmesi lazım.

Memleket bir yerlere sürükleniyor denmesi lazım. Şu anda fındık piyasasını belirleyen bir firma var."

"Çiftçinin emekli primini devlet ödeyecek"