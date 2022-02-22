Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı saf dışı bıraktı! Sosyal medya karşıtı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KAPILARI KAPATTI

Son dönemlerde yapılan anketlerde 'potansiyel aday' olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" dedi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: