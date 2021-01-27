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Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu’nu kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu kabul etti.
Politika 27.01.2021, 15:20
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu’na görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri Ayhan Barut ve Bekir Başevirgen eşlik etti.