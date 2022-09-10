Kılıçdaroğlu: “Devletin Sabriye Okkır’la helalleşmesi lazım”

Ergenekon soruşturması çerçevesinde tahliye olduktan 5 gün sonra hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kesinlikle devletin Sabriye Hanım’la oturup helalleşmesi lazım” dedi.

Ergenekon soruşturması çerçevesinde 20 Haziran 2007’de gözaltına alınan ve 23 Haziran 2007’de tutuklandıktan sonra cezaevinde kanser hastalığına yakalanan Kuddusi Okkır, 1 Temmuz 2008’de tedavisi hastanede devam ettiği sırada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Bu tarihten 5 gün sonra Okkır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır’ı İzmir’deki evinde ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Eşi ve torunuyla birlikte bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı, aileye özgü bir acı değil. Bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenlerde aynı acı bir şekilde çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım, oturması lazım, konuşması lazım. Bu kadar büyük acıları çektirmemesi lazım. Siz, bir topluma, bir aileye, bir kitleye acılar çektirirseniz devleti adaletle yönetmiyorsunuz demektir” dedi.

Sabriye Okkır’dan randevu istediğinde kendisine sitem edeceğini söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Geleceğim, sitemlerini dinleyeceğim dedim. Onun acısı aslında hepimizin acısıdır. Onun yaşadığı acıları bu toplumda hiçbir kişinin, hiçbir ailenin yaşamasını istemem. O nedenle devletin adaletli olması lazım. Kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım’la oturup helalleşmesi lazım. Yaşanan durumların başka ailelere yaşatılmaması lazım. Her acının aslında bir ders olması lazım ve bu dersi alması gerekenlerin başında da bu ülkenin yöneticileri gelir. Bunu kendisine de aktardım” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir’den ayrıldı.