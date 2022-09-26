Kılıçdaroğlu DEAŞ tarafından kaçırılıp şehit edildiği ileri sürülen askerin ailesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında DEAŞ tarafından kaçırıldığı ve şehit edildiği ileri sürülen er Fethi Şahin’in ailesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fethi Şahin’in ailesini ziyaret etti. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Arıkören Mahallesi’nde baba Mehmet ile anne Fatma Şahin’in evine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu. DEAŞ canilerinin korkunç bir olayı gerçekleştirdiklerini ve 2 eri şehit ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu olayın görüntülerini ilk Denizli’de bir akşam saatinde izlemiştim. Aradan yaklaşık 6 yıl geçti. Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul. Anne ve baba bekliyor evladını. Bu arada beni en çok üzen, olay sosyal medyaya yansıdıktan sonra ordumuzdan ve hükümet kanadından hiçbir açıklamanın gelmemiş olmasıydı. Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar. Sahip çıkma temel görevidir zaten” dedi.

Bu olayı TBMM açıldığında parlamentonun gündemine getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Allah nasip eder, iktidar olursak bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız. Aileleri bilgilendireceğiz. Eğer askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz. Bu olayın faillerinden birisi Türkiye’de yakalandı, hapse atıldı. Fakat bir süre sonra serbest bırakıldığını gazeteci İsmail Saymaz yazdıktan sonra öğrendik. Kimler bu katili serbest bıraktı? Kimler aracı oldu? Kimler nasıl bu katillerin serbest bırakılmasına karar verdi? İsmail Saymaz yazdıktan sonra kişi yakalandı ve şu anda hapiste, yargılanıyor. Böyle bir devlet anlayışını kabul etmiyorum. Devlet dediğiniz askerine, milletine sahip çıkar; askerin kanını, canını yerde bırakmaz; askerleri alır, şehit olduysa kendi topraklarına getirir. 6 yıl geçti, akıbeti meçhul, olacak şey değil. Kabul etmiyorum. Bütün ayrıntıları iktidar olduğumuzda açıklayacağız, kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bütün ayrıntılar ortaya çıktıktan sonra da gelip aileyle helalleşeceğiz. Bizim bu konudaki hedefimiz, ilkemiz budur. Toplumla kucaklaşmaktır. Acılar yaşanır ama acıları paylaşmak zorundayız. Doğruları ailelerin önüne koymak zorundayız. Aileler beklenti içerisinde olamaz, beklenti içinde kalmamalı. Defalarca söyledim, ’kışlaya, adliyeye siyaseti sokmayın’ dedim. Camiye siyaseti sokmayın, buralarda siyaset olmaz. 6 yıldır aile bekliyor ama ne olacağını kimse bilmiyor” diye konuştu.