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Kılıçdaroğlu'dan ''ekonomik kurtuluş savaşı'' için 5 madde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz'' sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Sen eğer bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana. Yerine getir, her türlü desteği vereceğiz. Amacımız vatandaşımız mağdur olmasın'' ifadelerini kullandı.

Politika 30.11.2021, 16:01
Kılıçdaroğlu'dan ''ekonomik kurtuluş savaşı'' için 5 madde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde ekonomi olan Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Savaşı veriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap. Tüpün fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Ekonominin içinde bulunduğu durumu sadece TV ekranlarından değil alandan da gözlüyoruz. Bütün arkadaşlarım Türkiye genelinde olağanüstün bir çaba harcıyorlar. Türkiye coğrafyasını her yerine gidiyorlar bizzat vatandaşı dinliyorlar aynı zamanda çözümlerimizi de anlatıyorlar. Hepsinden ortak talebim bütün il , ilçe başkaları, kadın ve gençlik kolları herkesten ortak talebim söylediğimiz her sözü gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz. Ortak bir ses Türkiye coğrafyasında yankılanmalı. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye hazırız diyeceksiniz özgüvenle. Halktan kopuk bir insanın bu feryadı dinleme, bu feryadın getirdiği sorunları çözme gibi bir düşüncesi olamaz. Onlar Lale Devri'nde yaşıyorlar. İktidar olduğumuzda göreceksiniz bütün Türkiye'de ilk bir ay içinde herkes 'Bu memlekete huzur geldi' diyecek. 6 ayda bütün çarklar dönecek. Herkes üretecek, herkes kazanacak.

"TÜPÜN DIŞ GÜÇLE NE ALAKASI VAR"
Bir lokantacı esnaf 'Dış güçler una zam yaptı. Dış güçler yüzünden tüpçüyle tartıştık, tüpün fiyatını 170 TL'den 340 TL'ye çıkarmış. Dış güçler bizi perişan etti. Hani diyor Avrupa bitmiş tükenmiş, nereye bitmiş abi hepsi yalan dolan' diyor. Haklı. Tüpün dış güçlerle ne alakası var.

"FAİZE KARŞI İSEN ÇİFTÇİNİN FAİZ BORCUNU SİLECEKSİN"
Tarım Kredi Kooperatifi üst üste ilave ederek yüzde 71 faiz uyguluyor. Bir çiftçimiz hapse girdi, İbrahim Kaya. Tarım Kredi Kooperatifi'nden mazot ve gübre alıyor, bankadan kredi çekiyor, fakat ödeyemiyor. Ankara'ya geliyor, otelde yakalanıp tutuklanıp hapse atılıyor. 'Faizleri indireceğim' diyorsun. Esnafın faiz borcunu indirdin mi yok! 'Ben faize karşıyım' diyor. Faizi indirdiysen bu rezalet ne! Faize karşıysan çiftçinin, esnafın faiz borcunu sileceksin!

"İŞÇİ KONFEDERASYONLARININ GÖRÜŞÜNE KATILIYORUZ"
Üç işçi konfederasyonu ortak bir görüşü deklare ettiler. 'Asgari ücret emeğe gösterilen saygının ölçüsüdür, pazarlık ücreti değildir' diyorlar." Üçünün de görüşüne katılıyoruz. Kendilerine destek veriyoruz.

"5 MAADE SAYACAĞIM AMACIMIZ VATANDAŞ PERİŞAN OLMASIN"
Ekonomide kurtuluş savaşını vermek… Şimdi sen savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyordu? Sen yönetiyordun. Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsan sana 5 madde sayacağım. Amacımız vatandaş perişan olmasın.

Hemen ekonomik sosyal konseyi topla. İşçiyi, çiftçi, emekliyi, sanayici, esnafı topla. Bu kurumların başkanlarını dinle.
 

Hemen bir genelge çıkararak devlette israfa son ver. 'Kim israf yaparsa ben onun hesabını soracağım' diyeceksin. Bana diyor ki helal nedir haram nedir. İsraf haramdır. Genelge çıkarıp 'benim 13 uçağım var, bunun 5'ini 6'sını satıyorum' diyeceksin.
 

Gerçekten ekonomide bir kurtuluş savaşı vereceksen, 'Dövizle verdiğin garantilerin tamamını Türk Lirası'na çeviriyorum' diyeceksin. Biri itiraz ederse hiç korkma, bu kardeşin senin yanında olacaktır. Ve diyeceksin ki 'ben TC Devletinin milli parasına güven duyulmasına istiyorum'. Öyle bir girdabın içine soktun ki memleketi. Doğmamış çocuğu dahi borçlandırdın. 20-30 yıl üstelik Avroyla ödeyeceğim diyorsun. Ödeme dolarsa ABD'deki enflasyonu da yansıtıyorlar. Tam bir sömürü düzeni.
 

Adaletsizliklerden kaçınacaksın. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlamak sadece mahkeme kararlarını uygulamak değil, milletin vergilerinin nereye gittiğini de açıklayacaksın.
 

Rüşvetçileri, yolsuzluk yapanları devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracaksın. Ayda 10 bin dolar rüşvet veren siyasetçi kim, çağıracaksın. İçişleri Bakanını çağıracaksın, ona diyeceksin ki 'Sen bizi rezil ettin'. Kim olduğunu soracaksın.

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