Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!

İşte Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tarifi;

Devleti bilmeli.

Sağduyulu olmalı.

İttifakın bileşenlerine güven vermeli ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmeli.

Aday siyasetçi olmalı. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanımalı.

Çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok