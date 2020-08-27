Kılıçdaroğlu'dan Çiğiltepe mezar ziyareti sonrası açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin Ankara Devlet Mezarrlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Reşat Bey’i andık. Aslında Anadolu toprağını her karışı insan kanıyla sulanmış. Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nı çok zor şartlar altında verdik. İnsanlar yaşamlarını bu ülke için, çocukları için seve seve feda ettiler. Miralay Reşat, Çiğiltepe’yi almak için görevlendirilmişti. Gazi Mustafa Kemal’in talimatı vardı.

Çiğiltepe’yi kuşattı, Mustafa Kemal Telefon ettiğinde yarım saat sonra alacağız demişti. Yarım saat sonra Mustafa Kemal tekrar aradığında ise Çiğiltepe alınamamıştı ve Miralay Reşat yaşamına son verdi.

Reşat Bey’i andık. Aslında Anadolu toprağını her karışı insan kanıyla sulanmış. Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nı çok zor şartlar altında verdik. İnsanlar yaşamlarını bu ülke için, çocukları için seve seve feda ettiler. Miralay Reşat, Çiğiltepe’yi almak için görevlendirilmişti. Gazi Mustafa Kemal’in talimatı vardı.

45 dakika sonra ise Çiğiltepe alınmış düşmandan temizlenmişti. Bu gerçekleri acaba devleti yönetenler biliyorlar mı? Kurtuluş Savaşı’nın hangi şartlarda verildiğini biliyorlar mı?

Ayağında çarığıyla, kucağında çocuğuyla, omzunda topuyla cepheye silah taşıyan anneleri biliyorlar mı acaba? Bunu şunun için söylüyorum. Devleti yöneten erkan ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyen adamın ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar, ya da ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplumun önüne kabul ediyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz.

Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışında acı var, göz yaşı var, Mehmetçiğin kanı var. Nasıl olur da bu gerçekler görülmez? Bu nedenle biz Miralay Reşad’ı, komutanımızı bugün sevgiyle, saygıyla andık. Ruhu şad olsun diyoruz.

Ayrıntılar gelecek...