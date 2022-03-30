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Kılıçdaroğlu, çiftçi ve muhtarlara seslendi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ’Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda, üreticilerin çektikleri kredilerin faizlerini 0’a indireceklerini, çiftçilere tarımda kullandıkları elektriği ücretsiz vereceklerini söyledi.

Politika 30.03.2022, 13:15
Kılıçdaroğlu, çiftçi ve muhtarlara seslendi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ’Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda, üreticilerin çektikleri kredilerin faizlerini 0’a indireceklerini, çiftçilere tarımda kullandıkları elektriği ücretsiz vereceklerini söyledi.

Manisa’da çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıgöl ilçesinde ’Çiftçi ve Muhtarlar Buluşması’na katıldı. Çiftçi ve muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, vaatlerini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Buraya gelmeden önce üretici kadın kardeşlerimle beraberdim, kısmen de olsa dertlerini dinledim. Sizden isteğim; sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki vatandaştan, emekten, alın terinden, üretenden yana olun. Üreten zarar ederse buğdayı da mercimeği de canlı hayvanı da eti de fasulyeyi de zeytinyağını da dışarıdan alırız. Demek ki üreteni desteklemek lazım. Geçen her gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü bir kez daha görüyoruz, ’köylü milletin efendisidir’. Köylü üretecek, kazanacak. Tarım, dünyanın büyük ülkelerinde stratejik sektördür. Sizler üreteceksiniz ki karnımız doysun” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiye 8 milyar verseler dünyayı beslerler”

Altı parti lideriyle yaptığı görüşmeye değinen Kılıçdaroğlu, "Taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor. Biz gönül birliği yaptık. Bizim kişisel beklentimiz yoktur. Cennet gibi topraklarımızda üretilen üzümün değerini bütün dünya biliyor. Neden ürettiği üzümün karşılığını çiftçiye veremiyoruz? Üretici kazanacak ki seneye de üretsin. Zarar ederse ekemeyecek, dışarıdan alacağız. Tarım Kanunu’na göre devletin, milli gelirin yüzde 1’i oranında size destek vermesi lazım. Çiftçiye 8 milyar verseler dünyayı beslerler” diye konuştu.

“Faizleri 0’a indireceğiz”

Üreticilere, banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini 0’a indirecekleri vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Köylerde insan kalmadı. Gençlerimiz tarlada çalışacağına asgari ücretle iş bulabilmek için uğraşıyor. Geliyorlar borcunuz var diye traktörünüzü haczediyorlar. Köylünün ineğini haczettiler. Bunun akla yatan mantığı var mı? Haciz maciz yok, onu da yasaklayacağız. Haciz işlemini kaldıracağız, yüzde 1 devlet desteğini çiftçiye vereceğiz. Sadece çiftçilerin derdi yok. Herkesin derdi var. Türkiye iyi yönetilmiyor. Akıl, bilgi, birikimle yönetilmiyor. İşi ehline vermek, inancın da aklın ve bilimin de gereğidir" ifadelerini kullandı.

“Aile destekleme sigortasını getireceğiz”

Vaatlerini anlatmaya devam eden Kılıçdaroğlu, “Aile destekleme sigortasını getireceğiz. Kadının banka hesabına yatıracağız parayı. Onu el aleme muhtaç hale getirmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Sizlere güveniyorum. Sizler bana güveniyorsunuz, ben de sizlere güveniyorum. Beraber el ele vereceğiz” diye konuştu.

“Çitçilere tarımda kullandıkları elektriği ücretsiz vereceğiz”

Hollanda’daki tarım politikalarını anlatan Kılıçdaroğlu, “Hollanda, Konya’dan küçük. Yıllık tarım ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Biz devasa ülkeyiz, yıllık tarım ürünü ihracatımız 18-20 milyar dolar. Su desen var, toprak desen var, çalışan insan desen var, güneş desen var; nasıl oluyor da el aleme muhtaç oluyoruz? Devleti iyi yönetemiyorlar" dedi. Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu kaydeden CHP lideri, "Bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Tarımda kullandıkları elektriği ücretsiz vereceğiz. Orada gelir de elde edilecek. Ortak olanlara kâr payı verilecek” dedi.

“Muhtarlarla ilgili kanunu çıkaracağım”

Kılıçdaroğlu, muhtarlara hitaben ise, “Demokrasinin temel taşı olan muhtar kardeşlerim; demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak muhtarın pozisyonunu büyütmemiz lazım. Muhtarlara sözüm var; muhtarlarla ilgili kanunu çıkaracağım. Kafamda pek çok düşünce var. Bunların tamamı kanun teklifimizde var. Bunları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda üretici ve muhtarların sorularına yanıt verdi.

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