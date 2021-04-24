Kılıçdaroğlu canlı yaynda açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı aday olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığa aday olarak gösterilebilir mi" sorusuna yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ekranlarında gazeteci Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığa aday olarak gösterilebilir mi" sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki açıklaması şöyle:

"İki belediye başkanımız da son derece başarılı. Bu başarıları iktidar hazmedemiyor biliyoruz. Adayı belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Önce yöntemleri belirleyeceğiz, sonra adayımızı belirleyeceğiz. Bu başarıları kendi bölgelerindeki başarıları sürdürmek istiyorlar. Bizim adayımız budur ya da şudur diye o tuzağa düşmeyeceğiz. Önce biz ilkeler konusunda anlaşayacağız. Neyi nasıl, hangi sürede yapacağımızı berabar belirleyeceğiz.

O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka dahil olmayan, iki parti daha var, Gelecek ve DEVA Partisi çalışmalarını paylaşılıyor. İttifaklar zamanı gelince yeri gelir konuşulur. "