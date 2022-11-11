Kılıçdaroğlu Bursa’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa ziyaretine İnegöl ilçesinden başladı.

11-12 Kasım’da Bursa’da bir dizi ziyaret ve toplantılar yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerine İnegöl’den başladı. Kılıçdaroğlu, Bursa ziyareti çerçevesinde İnegöl’de bir otelde, ilçenin kanaat önderleri ve işadamları dernekleri temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir heyetle basına kapalı toplantı yaptı.