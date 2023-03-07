Kılıçdaroğlu: Bugün veda etmek için buradayım

Konuşması sürekli alkışlarla kesilen Kılıçdaroğlu : "Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Biz bunları yaptığımız zaman o şahane o görkemli Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün bu kürsüye veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum.

Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, kibir vardır, haram vardır. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise kolay değil, zordur. Izdıraplıdır. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermemizi isterim. Yeni bir başlangıç için, beraber ve birlikte, var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Biz bunları yaptığımız zaman o güzel, görkemli, şahane Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.

Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim içinde hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizlerde benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, onur verdiniz.

Bilirim, biliyorum sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para, pul, şan, şöhret, güç, kibir vardır. Nefse teslim olmak vardır. Haram vardır, günah vardır. Zulüm kokar o sarayı dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı ıztıraplıdır. Uzun ve ince bir yoldur. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Her sabah 'Ya Nasip' diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası, pulu da yoktur Bay Kemal'in, sarayı da yoktur. Başına her şey gelmiştir. Hakkında her türlü algı yapılmıştır ama işte yine de size Bay Kemal'in yolunda yürümek gibi bir onuru ve şerefi ben taşıyorum, birlikte yürüyeceğiz. Sizler Bay Kemal'le yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz. Sizin bu tercihinizi unutmayın yüreğime yazdım. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte bir yürek işidir. O yürek de sizde var. Bay Kemal'in şansı da işte budur, sizin o kocaman yüreğiniz. Bugün zalimlerin tahtını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşlarım için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin.

"UMUTLUYUM DOSTLARIM"

Bakmayın siz, o saraylıların her şeyi varmış gibi görünüyor ama aslında hiçbir şeyleri yok. Ruhları kararmıştır. Bizim ise her şeyimiz var. Kalbimiz, yüreğimiz, mazlumlar için atan kocaman bir yüreğimiz var. Bu kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür. Bu mikrofon da onların acılarının geniş kitlelere aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü, dünyayı hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım.

"MERAL HANIM MERTTİR"

İYİ Parti'nin sayın genel başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği çünkü Meral hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum.

Saadet Partisi'nin sayın Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel bey bilgedir, cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Bey ile de bitireceğiz bu deliliği. Günlerdir uyumuyor bu lider.

Deva Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz Onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökereceğiz.

Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir.

Ve iki kişi daha var. Siz o kişiyi gayet yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş o da burada olacak.

Evladım dediğim Ekrem İmamoğlu. Yıllardır çokca omuz omuza verdiğimiz. Birbirimizi koruyup kolladığımız dostum Mansur Yavaş o da buradadır. Büyük lokma yiyeceğiz ama büyük laf etmeyeceğiz. Öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün başardık diyeceğiz. Hakkınızı helal edin dostlarım hadi bismillah."