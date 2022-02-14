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Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu’nun temelini attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karamsarlığa asla kapılmayın. Ne derlerse desinler inançla ve kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı, milletin iktidarı. Ülkeyi halkla birlikte yöneteceğiz” dedi.

Politika 14.02.2022, 18:44
Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu’nun temelini attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karamsarlığa asla kapılmayın. Ne derlerse desinler inançla ve kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı, milletin iktidarı. Ülkeyi halkla birlikte yöneteceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temelini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile attı. Binlerce İzmirlinin katıldığı temel atma töreni için Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı, Konak, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’den Buca’ya hareket edecek ekspres hatlar oluşturuldu. Çamlıkule İstasyonu’nun bulunacağı alanda ise Buca Metrosu’nun kazısı başladı. Tören sırasında kazı görüntüleri eş zamanlı olarak ekrana yansıtıldı. 13,5 kilometrelik hatta sahip Buca Metrosu, hatta çalışacak trenlerle 765 milyon euroya mal olacak ve yaklaşık 12 milyar liralık maliyetle tamamlanacak.

Temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin bütün sorunlarını yaşıyoruz. Buna karşın umutsuz değiliz. Bir kez daha vurguluyorum karamsarlığa asla kapılmayın. Ne derlerse desinler inançla ve kararlılıkla adımımızı atacağız ve hedefimize ulaşacağız. Hedef halkın iktidarı, milletin iktidarı. Ülkeyi halkla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

“Motorları maviliklere süreceksiniz”

Konuşmasında gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin sevgili gençler. Gerçekten de güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceksiniz. Bunun bütün altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri geleceği sakın yurt dışında aramayın. Yaşanacak bir ülkeyi Millet İttifakı ile beraber inşa edeceğiz. İzmir için tarihi bir gün. Bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Elektrik zamlarını geri al”

Elektrik faturalarına ilişkin hükümete mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara’ya mesaj göndereyim; yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulu’nu. Elektrik zamlarını geri al. Yüzde 127 zam yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, her şeyin bedava olacak, vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Geriye almasını istiyorum. Bunu birlikte söylemeliyiz. Siz güzel bir Türkiye’de yaşayacaksınız. Özgürlüğü yeniden tadacaksınız. Bu ülkenin her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı, özgürlüğü, birlikte yaşamayı getireceğiz. Kimseyi inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla eleştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.”

“Demokrasi içinde göndereceğiz”

İktidar olmaları halinde ülkeye adaleti ve huzuru getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede adaletin olmadığını, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, milyonlarca gencimizin işsiz olduğunu, evlerde huzurun olmadığını, geçinmenin zor olduğunu biliyorum ama bütün bunlara rağmen moralinizi bozmayın. Sandık gelecek, onları demokrasi içinde göndereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız ve güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz” dedi.

“Sabırla bekleyin”

Millet İttifakı iktidarında halk için çalışacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Gençlerimiz için, kadınlar için çalışacağız. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Beraber güzel Türkiye’yi inşa etmek zorundasınız. İzmir milletvekili olmaktan, İzmirlilere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen yatırımlarını yapıyor. Belediye başkanlarımız halk için çalışıyor ve halka hesap veriyor. Bu yatırımı gerçekleştiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hep beraber inşallah 4 yıl sonra yine geleceğiz ve kurdeleyi keseceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sabırla bekleyin. Derslerini vereceğiz. Bir daha gelmemek üzere demokratik yollarla bunları göndereceğiz.”

“Günde 400 bin yolcu taşınacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Buca Metrosu her gün İzmir nüfusunun 10’da 1’ini taşıyacak. Günde 10 İzmirli’den 1’i, yani 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Metro, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan tam 20 tren seti çalışacak. Bu devasa yatırımı tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarıyla yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası kredi notu 3A. Yani en yüksek düzeyde. Bu güçlü finansal yapı ve yüksek kredi notu sayesinde Buca Metrosu için 490 milyon euroluk uluslararası yatırım kredisi temin ettik. Bu krediyi 4 sene anapara geri ödemesiz olmak üzere 12 yılda ödeyeceğiz” dedi.

"Yılda 48 milyon euro tasarruf"

Trenleriyle beraber 765 milyon euroya mâl olacak Buca Metrosu’ndan elde edilmesi beklenen yıllık işletme gelirinin ise yaklaşık 45 milyon euro olduğunu belirten Soyer, şöyle devam etti:

“Buca Metrosu dünyanın fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi 30 yılken, biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca Buca Metrosu’nun taşıyacağı 400 bin yolcuyu şu anda otobüs ve minibüslerle taşıyoruz. Her bir yolcu için belediye bütçesinden günde yaklaşık 5 lira ilave yapıyoruz. Raylı sistemdeki kişi başı ulaşım maliyeti çok daha düşük olduğu için bu desteğe Buca Metrosu’ndan sonra artık ihtiyaç kalmayacak. Buca Metrosu ile bölgedeki otobüslerimiz 13 bin 75 kilometre daha az yol ve 902 daha az sefer yapacak. Günlük en az 8 bin litre yakıt tasarrufu sağlayacağız. Tüm bunların sonucunda belediyemiz yılda 48 milyon euro tasarruf edecek. Dahası soluduğumuz hava temizlenecek."

Buca Metrosu’nda görev alacak yeni mezun genç mühendisler de sahneye çıkarak Başkan Soyer’e teşekkür etti.

“Bucalıların hayali gerçek oluyor”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Buca’mızda bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İzmir’in en büyük yatırımı, Bucalıların hayali Buca Metrosu artık gerçek oluyor. Gururluyuz, heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Metro, Buca’mızda çağ atlatacaktır. Metronun yanı sıra altyapı ve ulaşımı kapsayan birçok projede Buca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini yakından hissetmektedir” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’daki yatırımlarını anlattı.

4 yıl içerisinde tamamlanacak

Buca Metrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi ekonomik gücüyle inşa edilecek. Buca Metrosu’nun 4 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Hat, 11 istasyondan oluşacak. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu’nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçe belediye başkanları ve binlerce İzmirlinin katıldığı törenin ardından sanatçı Zeynep Bastık konser verecek.

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