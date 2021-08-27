Kılıçdaroğlu, Bodrum’da yanan bölgeleri inceledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangında zarar gören bölgeleri inceleyerek vatandaşları dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine eşlik eden belediye başkanlarının ziyaretindeki ilk durak, Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. Sabahın erken saatlerinde Mazı köyü yangın bölgesinden başlayan ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın sürecini ve sonrasında yaşananları aktardı. Kılıçdaroğlu, yangınzedelerin kendisine bildirdiği talepleri dinleyerek notlar aldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki belediye başkanları, Mazı Mahallesi’nde kurulan Bodrum Belediyesi Afet Alanları Destekleme Merkezi’nde, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından karşılandı. Buradaki ziyarete Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana, Mersin, Tekirdağ, Antalya, Hatay büyükşehir belediye başkanları, bölge milletvekilleri, CHP Muğla ve Bodrum yönetimi, belediye meclis üyeleri katıldı.

"Taleplerinizi yerine getirmek boynumuzun borcudur’’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen köylülerin taleplerini dinledi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ciğerlerimiz yandı, sadece siz değil bütün Türkiye üzüldü. Hepimizin yüreği buradaydı. Hepimiz büyük bir merakla bekliyorduk, mücadele ediliyordu. O mücadele konusunda da gönül birliği yaptık, el birliği yaptık. Şu anda bizim Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da buradalar. Onların da büyük yardımları oldu. Osman Başkan’a ve Bodrum Belediye Başkanı’na destek verdiler. Muhtarım yanımda oturuyor, kendisine de söyledim. Taleplerinizi iletin, aklınıza gelmeyen bir talep olursa da daha sonra iletin, mutlaka yerine getireceğiz. Sizin talebinizi yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur, bunu yapacağız” diye konuştu.

Köylüler Kılıçdaroğlu’na taleplerini bildirdi

Yangından etkilenen vatandaşlar Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a verdiği destek için teşekkür ederek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan yangın söndürme uçağı ve helikopter talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu, köylülerin taleplerini tek tek not alarak, “Belli bir zaman dilimi içinde yeni yeni ihtiyaçlar da çıkabilir. Bu ihtiyaçlar bugün sizin de aklınıza gelmeyebilir. Bizim aklınıza gelemeyenler olursa onları da bize bildirin, biz sizin emrinizdeyiz” dedi.

Başkan Aras, ziyaretçilere yangın sürecini ve yaşananları aktardı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na ve beraberindekilere yangın süreci ile ilgili brifing verdi. Aras, Milas-Beyciler bölgesinde 31 Temmuz günü başlayan ve Mazı Mahallesi’ne sıçrayan yangını, yapılan müdahaleleri ve yangından zarar gören vatandaşlara verilen destekleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Aras’ın sunumunun ardından, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Yukarı Mazı bölgesine geçti.

Bölge halkı ile bir araya gelinen programda konuşan Başkan Aras, "Mazı Mahallemiz beş ayrı bölgeden oluşuyor. Bu beş ayrı yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarımız da burada toplandılar. Biz tek tek evleri gezerek, herkesin evinde öğrencisi mi var, ineği mi var, kuzusu mu var, tavuğu mu var, kronik hastası mı var, yaşlısı mı var, işsizi mi var hepsini tespit ettik ve vatandaşlarımızla da sürekli iletişim halinde kaldık. Gereken destekleri de imkanlarımız el verdiğince sağlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun Genel Başkan’ımız bu zor günlerde bizlere destek olmak için buraya kadar geldi. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Burada, samimiyetle yaşadığınız sıkıntıları ve bizlerden beklentilerinizi ifade edin" diye konuştu.