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Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" sözlerine yönelik, "Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde 'kin ve kibir' olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!" mesajını paylaştı.
Politika 25.10.2021, 22:59 25.10.2021, 23:01
Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 25, 2021