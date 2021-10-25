Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur

Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!