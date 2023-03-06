Kılıçdaroğlu: “Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlediği toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi’ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde toplanan halka seslendi. Kılıçdaroğlu, bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak milletin karşısında olduğunu söyledi. Kendisi ve ittifakının bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye aday olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım. Gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değilim. Her vatandaş oy vermeye gidecek, herkes bu ülkeyi hakkettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanlarının öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusula oldu. Şimdi onlarla adayım."

"Sadece ben değil, 84 milyon aday" diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu geleceği değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Söylemiştim başlıyoruz diye. Sevgili halkım eyvallah başlıyoruz” diye konuştu.