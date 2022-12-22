Kılıçdaroğlu: "Bir maraton koşuyoruz, 500-600 kilometresi kaldı; iktidarı yakalayacağız"

Burdur’un Yeşilova ilçesinde vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler hiç meraklanmayın, az kaldı. Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 kilometresi kaldı. Onun sonunda göreceksiniz, iktidarı yakalayacağız, bu ülkeye barışı getireceğiz. Çiftçi kazanacak, çalışan kazanacak, sanayici kazanacak" dedi.

Antalya’da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Burdur’un Yeşilova ilçesini ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir. CHP’li olmak için mücadele etmek lazım. Halkın yani vatandaşın hakkını hukukunu korumak lazım. Belediye başkanımızı yeraltı dünyasıyla ve mafyayla mücadele ettiği için kutladım. Hayatı tehlikeye girdi. Gecenin saat 04.00’ünde bizim haberimiz oldu ve her zaman, her ortamda kendisini destekledik. Hayatını Yeşilovalılar için ortaya koydu. Sizleri savunmak için ortaya koydu. O nedenle ben burada Belediye Başkanımız nasıl bu mücadeleyi yapıyorsa, Allah nasip ederse aynı mücadeleyi Türkiye genelinde de yapacağız" dedi.

"O beşli çetelerden de sizlerin hesabını soracağım"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamın ise, "O beşli çetelerden de sizlerin hesabını soracağım. Uyuşturucu baronlarından sizin hesabınızı soracağım. Allah nasip ederse bu Türkiye’de kucaklaşmayı getireceğiz. Artık kavga etmekten bıktık. Çocuklarımız işsiz, onların sorunlarıyla uğraşalım. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor, onların sorunlarıyla uğraşalım. Tarlalarımız ve bereketli topraklarımız var, çiftçinin alın terinin değerinin verilmesi lazım, bunlarla uğraşalım. Kısır tartışmalardan çekinelim artık, tartışmalar bitsin. Türkiye’de helalleşme dedim, helalleşelim, kucaklaşalım, beraber olalım. Kavga bize ne zaman bir fayda sağladı? Hiçbir fayda sağlamadı. Dün konuşmuş yine beyefendi, ’Efendim bunlar iktidara gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar’ demiş. Ya akıl var mantık var. Bir insan akılını bu kadar nasıl kaybeder? Nasıl bir insan bu kadar koltuğa düşkün olur? Koltuk insana bir şey vermez, koltuğa değeri o koltuğa oturan adam verir kardeşim. Koltuk ayrıdır ya, lanet olsun öyle koltuğa. Gerçekten ifade ediyorum, lanet olsun öyle koltuğa. Kin ve öfke bir insanın yüreğinde olmaz" şeklinde konuştu.

"Devlet, adaletle yönetilir"

Devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kin ve öfkeyle devlet yönetilmez. Devlet, adaletle yönetilir. Adalet olması lazım. Bakın belediye başkanlarıma şunu söyledim. 7 ilkeden bahsettim. Bakın beldeyi yönettiğinizde vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Size oy versin vermesin, herkesi kucaklayacaksınız. Bu çerçevede hareket edin dedim. Eğer pozitif ayrımcılık yapacaksanız, fakir mahallelerden başlayın, oradaki insanların hakkını ve hukukunu koruyun, oralarda kreşler açın dedim. Anne evladını kreşe güven içinde bırakabilsin dedim. Bunların hepsini bu ülke için, vatan için, evlatlarımız için yapıyoruz. Her anne, çocuğunun üzerine titrer. Bunu yapın ve ısrarla ayrım yapmayın dedim. Onlar ayrımcılık yapıyorlar, biz yapmayacağız. Onlar bölmek istiyorlar, biz bölmeyeceğiz. Onlar kucaklaşmak istemiyoruz diyorlar, inadına kucaklaşacağız. İnadına helalleşeceğiz, inadına bu ülkeye güzelliği getireceğiz. Bunu yapacağız, bundan emin olmanızı isterim" açıklamasını yaptı.

"Son 500-600 kilometresi kaldı, onun sonunda iktidarı yakalayacağız"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençler, hiç meraklanmayın az kaldı. Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 kilometresi kaldı. Onun sonunda göreceksiniz, iktidarı yakalayacağız, bu ülkeye barışı getireceğiz. Çiftçi kazanacak, çalışan kazanacak, sanayici kazanacak. Bu ülkede kimse zarar etmeyecek, yeraltı dünyası, uyuşturucu baronları hariç. Onları defterden sileceğiz. Onun dışında esnaf dahil herkes kazanacak. Adamlar satın alırlar, gazeteler satın alırlar, televizyonlar satın alırlar ama size söz verdim, bir adım bile geriye atmayacağım. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz."