banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri

Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Politika 08.11.2020, 09:07 08.11.2020, 09:08
2
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, “Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" paylaşımında bulundu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
banner378