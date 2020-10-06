Kılıçdaroğlu: Baro seçimi yasak! Miting serbest!

Tatile giren TBMM’nin 1 Ekim’de yeniden açılmasıyla partilerin grup toplantıları başladı. Bu sabah İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantılarında konuştu.

AKP’nin yarın yapılacak grup toplantısının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan’ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

Günün son grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

HANGİ PARTİDEN GELİRSE GELSİN KATKI VERECEĞİZ

– Sorunların çözümü konusunda bütün vatandaşlarımıza söylüyorum, sizin sorunlarınızı çözecek teklif hangi partiden gelirse gelsin kesinlikle katkıda bulunacağız. Yeter ki bu öneri gelsin. Sorunlar çok ama çözülmez değil, bütün sorunlar çözülebilir. Bütün vatandaşlarıma bu yeni yasama yılı başlarken hangi kimlikten hangi coğrafyadan olursa olsun CHP’den en içten sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyoruz.

AZERBAYCAN’I SEVİYORUZ, HAKSIZLIĞA KARŞIYIZ

– Azerbaycan toprakları işgal altında olan bir devlet. Uluslararası hukuka aykırı olarak toprakları işgal edildi. 30 yıldır bekliyor işgal ne zaman sona erecek diye. Bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan’la… Onları seviyoruz, haksızlığa karşıyız. Uluslararası hukuk Azerbaycan’ın haklı olduğunu söylüyor.

ERMENİLERLE DEĞİL ERMENİSTAN’LA SORUNUMUZ VAR

– Birliği ve bütünlüğü koruyarak bir işgalin sona ermesini arzu ederek bu olayın sonlanmasını istiyoruz. Sayın Aliyev bu konuda gayet anlaşılır bir mesaj verdi. “İşgal ettiğiniz topraklarımızdan çekiliniz ve özür dileyiniz” dedi. Bizim Ermenistan halkıyla bir sorunumuz yok ama Ermeni yönetimiyle bir sorunumuz var dedi. Bu arada sivillerin hedef alınması çok acı bir olay.

SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİDİR

– Demokrasilerde insanlar düşüncelerini özgürce ifade ederler. Siz gazeteciyi farklı düşündü diye hapse atarsanız, uluslararası arenada Türkiye’de demokrasinin olmadığı inancını güçlendirirsiniz. Demokrasilerin bir diğer özelliği de seçimle gelenin seçimle gitmesidir. Çünkü meşruiyetin kaynağı halktır. Halkın iradesini arkasına alan bir kişiyi görevden alıp kayyum atıyorsanız bu yanlıştır.

– Seçimle gelen belediye başkanı daha önce aynı sebeple tutuklanmış, Anayasa Mahkemesi’ne gidip tazminat kazanmış. Bu durum daha da vahim. Bu nedenle seçimle gelen seçimle gitmelidir.

700 BİN ESNAF KEPEK KAPATTI

– Baroların seçimlerini yapması ile ilgili yasak getirildi. Hukukçuya, yasaya aykırı işler yapıyorsunuz, sonra da ses çıkarma diyorsunuz. Miting yapmak serbest, baro seçimlerini yapmak yasak.

– Pandemi döneminde 700 bin esnaf dükkanını kapattı. “Sicil affı” çıkarın dedik çıkarmadılar, üç ay kiralarını devlet ödesin dedik yapmadılar, kredileri bir yıl faizsiz ertelensin dedik bunu da yapmadılar.

– “Esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesine devlet destek versin” dedik, bunların hiçbiri olmadı. Bunları yapmadılar ama her türlü zammı yaptılar. Bu zamlar insafsızca yapıldı. 1 milyon 956 bin esnafımız var.