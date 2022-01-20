Kılıçdaroğlu apartman görevlilerine seslendi: “Moralinizi bozmayın, Türkiye güzel bir ülke”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Moralinizi bozmayın. Türkiye güzel bir ülke, büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum ama bu sorunları çözmek benim boynumun borcu” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası’nı ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Apartman görevlileriyle yaklaşık iki buçuk yıldır ilgileniyoruz tıpkı taşeron işçilerle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce dernek kurmalarını, sendika kurmalarını örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim. Bu konuda büyük çaba gösterdiler. Şu anda bir sendika başkanının yanındayız. Son derece mutluyum. Sizin örgütlenmeniz bizim açımızdan çok önemli çünkü sizin sesinizi duyurabilmemiz için sizin derdinizi bilmemiz lazım. Derdinizi anlatacak da ya bir dernek ya bir sendika” diye konuştu.

Apartman görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Moralinizi bozmayın. Türkiye güzel bir ülke, büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum ama bu sorunları çözmek benim boynumun borcu. Apartman sakinlerinin sizden sizin de onlardan beklentileriniz var” ifadelerini kullandı.

Apartman görevlilerinin yaşadıkları yerlerin insani koşullarda olmadığını söyleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Bir göz odada yaşıyorlar ailece veya güneş görmeyen yerlerde. Oysa bunlar bütün apartmanın sorunlarını bir anlamda çözmeye hazır olan kişiler. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiler. Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce maskeleri apartman görevlilerine verin demiştim. Önce aşıları apartman görevlilerine yapın demiştim ama bu talebimiz kabul görmedi” açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Fakirden fukaradan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Birilerine imkan sağladıysa gidin bakan dolarla ihale alanlara hepsi karlı. Bankada 1 milyon lira tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar. Garibanın ödediği vergiden alıyorsun, götürüyorsun onları kur garantisi olarak ödüyorsun” cevabını verdi.