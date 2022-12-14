Kılıçdaroğlu Almanya’ya gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ziyareti kapsamında Almanya’ya gitti. Kılıçdaroğlu’nun Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin’in de ekibe Almanya’da katılacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 08.35’te tarifeli uçakla Almanya’nın Başkenti Berlin’e gitti. 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Berlin’in yanı sıra Frankfurt ve Münih’e de gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu’na CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik ediyor. Amerikalı danışman Jeremy Rifkin de ekibe Almanya’da katılacak.