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Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesi başladı. Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.

Politika 27.12.2022, 20:24
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesi başladı. Görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesi başladı. Devam eden görüşmeye ilişkin ilk fotoğraf paylaşıldı.

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