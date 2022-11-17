Kılıçdaroğlu: “5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5’li çetenin kendisiyle görüşmek için aracı yolladığını ifade ederek, çetelerle görüşmeyeceğini belirtti.

Bir dizi programa katılmak için Kilis’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, ’parayı 5’li çeteden alacaklarını’ söyledi. 5’li çetenin kendisiyle görüşmek için araya adam koyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, çetelerle görüşmeyeceğini vurguladı.

“Uyuşturucu baronlarını ülkemizden silip atacağız”

Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Adaletin olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Devletin temeli adalettir. Adaletsizlik bütün kötülüklerin günahıdır. Hakim, kanuna göre karar vermez. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet oluşan geliri hakça paylaşmaktır. Ülkenizi seviyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Adalet istiyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Herkesin işi olsun diyorsanız CHP’ye katılacaksınız. İktidara geldiğimizde uyuşturucu baronlarını Türkiye’den silip atacağız. Bütün ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Akılla, mantıkla sandığa gitmeliyiz. 6 lider bir aradayız. Hepimiz bu memlekette huzur istiyoruz. Komşularınızı, akrabalarınızı ikna edin. Kilis’te oyumuz düşük ama bunun sebebi biziz biz. Gelmedik, oy istemedik. Ankara’da oturduk, bize niye oy vermiyorlar dedik. Ama artık buradayız” dedi.

“5’li çete benimle görüşmek için adam yolluyor”

5’li çetenin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Fakirliği, yoksulluğu bu ülkeden atacağız. Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem” diye konuştu.