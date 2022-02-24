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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye açısından Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz"
Kiev’i terk eden halk uzun araç kuyrukları oluşturdu
Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından başkent Kiev’den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Politika 24.02.2022, 19:39
Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından başkent Kiev’den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından vatandaşlar sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev’den ayrılmaya başladı. Araçları ile Kiev’den ayrılan halk uzun araç kuyrukları oluşturdu.