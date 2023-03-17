Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye’de kurtarma çalışmalarına katılan Ukraynalı ekiple görüştü

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından ülkeye gelerek bir binanın enkazından 205 saat sonra bir kişiyi kurtaran Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) personeliyle görüştü. Güldere, Ukraynalı ekibi hediye de takdim etti.

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Türkiye’ye giden Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) ekibiyle bir araya geldi. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Olağanüstü çabalarıyla depremden 205 saat sonra bir vatandaşımızı kurtaran Ukraynalı ekibe teşekkür ettik, dostluğumuzu yansıtan sembolik bir hediye takdim ettik. Ukrayna’daki savaşta yürüttükleri başarılı çalışmalardan ötürü DSNS personeline Verkhovna Rada Başkanı Stefançuk ve İçişleri Bakanı Klimenko’nun ödül verdiği törene de katıldık. DSNS personeli artık sadece Ukrayna’nın değil, bizim de kahramanlarımız” ifadeleri kullanıldı.