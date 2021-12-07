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Kestel’de kaçak yapıya izin yok

Keste Belediye Başkanı Önden Tanır, son günlerde gündeme gelen Türk asıllı Alman vatandaşının Kestel ilçesinde kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkılan villasına ilişkin detayları açıklayıp, kendisi ve şu an görevinden istifa eden belediye başkan yardımcısı hakkında ortaya atılan iddiaları cevapladı.

Politika 07.12.2021, 13:10
Kestel’de kaçak yapıya izin yok

Keste Belediye Başkanı Önden Tanır, son günlerde gündeme gelen Türk asıllı Alman vatandaşının Kestel ilçesinde kaçak yapıldığı gerekçesiyle yıkılan villasına ilişkin detayları açıklayıp, kendisi ve şu an görevinden istifa eden belediye başkan yardımcısı hakkında ortaya atılan iddiaları cevapladı.

Bursa’da geniş bir gazeteci topluluğuyla Merinos’ta bulunan Göl Park’ta kahvaltıda bir araya gelen Başkan Önder Tanır, son 3 yılda ilçelerinde 113 kaçak binayı yıktıklarını dile getirdi. Son dönemde ortaya atılan Türk asıllı Alman vatandaşı Y.Y.’nin Derekızık Mahallesi sınırları içerisinde 111 ada ve 11 parsel sayılı yere kaçak olarak yaptığı inşaatın yıkılması ile ilgili de konuşan Tanır, inşaatın yasal hale getirilmesi için 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine göre kendisine 30 gün süre verildiğini, ancak verilen bir aylık zaman zarfında inşaatın yapı ruhsata bağlanmadığını anlattı. Tanır, bu sebeple encümen kararı ile villa yıkılıp Y.Y. de 42. maddenin A fırkasına göre para cezası kesildiğini bildirdi. Tanır, kaçak yapılan villa ile ilgili fotoğrafları da gazetecilerle paylaştı.

İş adamı Y.Y. ile belediyede müdür olarak görev yapan bir çalışanın yakını olması sebebiyle Almanya’daki tarım fuarında tanıştırıldığını, fuar boyunca kendileriyle yakından ilgilendiğini, sonraki aylarda Kestel’e geldiğinde aynı misafirperverliği kendilerinin de gösterdiğini belirten Önder Tanır, "Ancak bu ilginin Kestel’de sit alanında yaptırmayı planladığı kaçak lüks villası için yapıldığını çok sonra öğrendim. Öğrendiğim an villanın kaçak olarak yapılmaya başlandığını gördüğüm andır. Derhal talimat verdim ve kaçak tutanağı düzenlettirdim. Ardından encümende çıkartılan ceza ve yıkım kararının ardından yıkım gerçekleştirildi. Bu süreçten önce adı geçen başkan yardımcımız değerlendirme sonrası görevinden istifa etti. Konu bundan ibaret. Hukukçularımız hazırlıklarını tamamladı ve bugün suç duyurusunda bulunacağız. Bundan sonrası yargının işi" dedi.

Ketel Belediye Başkanı olarak yeşil Bursa’nın son yeşil kalesi Kestel’i çocuklar için korumaya devam edeceğini belirten Tanır, "Kestel’e parsel parsel gözünü diken herkesin karşısında olmaya devam edeceğim. Çocuklarımıza yaşanabilir, yemyeşil bir Kestel bırakmak için gündüzümüzü gecemize katıyoruz. Katmaya devam edeceğiz. Bu tehditler, karalamalar beni yolumdan döndürmeyecek. Çünkü bizim Kestel’e sözümüz var. Benim Allah’tan başka kimseden korkum yok. Kestelli hemşehrilerimin güveni ve desteğinden başka gücüm yok" diye konuştu.

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