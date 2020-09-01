Kerem Şalom Sınır Kapısı açıldı
HAMAS VE İSRAİL ARASINDA DAHA ÖNCE VAR OLAN GERGİNLİĞİN KATAR'IN ARABULUCULUĞUYLA SONA ERMESİNİN ARDINDAN İSRAİL, KEREM ŞALOM SINIR KAPISI AÇILDI.
Hamas ve İsrail arasındaki gerginliğin Katar’ın arabuluculuğuyla sona ermesinin ardından Kerem Şalom Sınır Kapısı açıldı.
İsrail ve Hamas arasında Katar’ın arabuluculuğu ile varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ndeki Kerem Şalom Sınır Kapısı açıldı. İsrail, sınır kapısında yakıt, doğalgaz, buğday, un dahil olmak üzere pek çok ürünün geçişine izin verdi. İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Camille Aburkin, “Kerem Şalom Sınır Kapısı’nın açılmasına izin verildi. Sınır kapısı, eskisi gibi normal faaliyetlerine bugünden itibaren dönecek” dedi.
Hamas, İsrail ile Gazze’deki gerginliğin sona erdirilmesi için anlaşma sağlandığını ve her çeşit saldırının durdurulduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmanın ardından Katar Temsilcisi Muhammed el-Amadi’nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilen görüşmelerde, İsrail ile Gazze’deki gerginliği sona erdirmek için anlaşma sağlandı. Anlaşma ile İsrail’e yönelik saldırılara son verilecek” denilmişti.
Kerem Şalom Sınır Kapısı, 11 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nden İsrail’e yangın balonları gönderilmesi üzerine geçişe kapatılmıştı.
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