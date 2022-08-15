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Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.

Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.

Politika 15.08.2022, 18:12
Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.

Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.

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