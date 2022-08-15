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Ankara Valisi Vasip Şahin: "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yar
Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.
Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.
Politika 15.08.2022, 18:12
Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı oyların yüzde 50,49’unu alan William Ruto oldu.