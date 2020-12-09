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Kemal Özkiraz: "Devlet Bahçeli Koltuğunu Devredebilir"
Halk TV’deki Şirin Payzın ile 'Sözüm Var' programında konuşan Avrasya Araştırma Başkanı ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koltuğu devretmek istediği ismi açıkladı.
Politika 09.12.2020, 11:04
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Bu konunun Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ve MHP’de konuşulduğunu söyleyen Özkiraz, "Devlet Bahçeli'nin aklındaki isim İzzet Ulvi Yönter" dedi.
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