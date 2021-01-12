Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘sözde cumhurbaşkanı’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını herkesin çok iyi bilmesi lazım. Beylerin görmediği, bilmediği sorunlarla ilgiliyoruz. Taşeron işçilerin sorunlarını, apartman görevlilerinin sorunlarını dile getiren biziz. Saray iktidarının bize oturup teşekkür etmesi lazım. Türkiye’de derin bir yarılma var. Sarayın gündemi ile halkın gündemi ayrı.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan otur tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gündemler ayrı gerçek gündemler ayrı.

Bütün milletvekillerinin parti ayrımı yapmaksızın Türkiye’nin sorunlarına kilitlenmeleri gerekir. Bunların yatacak yeri yok, sefaletten de açlıktan da bunlar sorumlular. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar devleti çürütmeye başladı. 18 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptılar. Bu para nereye gitti? Asıl sorulması gereken soru bu. Bu sorunun cevabını Erdoğan senden bekliyorum. Ben sana sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum.

83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum ettiler. Para faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi faiz ve döviz ekseninde yönetiyorlar. 5’li çete dünyanın en büyük ihalelerini aldı. Sizin yatacak yeriniz var mı? Sizde ahlak var mı, vicdan var mı?