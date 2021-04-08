Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ayancıklılara: “Demokrasiyi getireceğiz, umudunuzu kaybetmeyin”

SİNOP (İHA) – Sinop ziyaretinin son durağı olan Ayancık ilçesinde vatandaşa hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hep beraber, hep birlikte tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getireceğiz. Hep beraber, hep birlikte bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Sizden istediğim. Umudunuzu kaybetmeyin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop ziyaretinde muhtarlarla buluşmasının ardından İl Kültür turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşu, meslek odaları ve kanat önderleriyle de basına kapalı bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmanın ardından Ayancık ilçesine giden Kılıçdaroğlu ve ekibinin ilk durağı Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Kılıçdaroğlu Müdürlüğü ziyaret ederek ‘Polis Haftası’nı kutladı.

Ayancık’ta ilçe meydanında toplanan vatandaşlar Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu konfetilerle karşıladı. Kılıçdaroğlu, “Bir şeyi sizden istiyorum sadece. Türkiye’nin nereye gittiğini ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Ama asla umutsuz olmayın. Asla. Hep beraber, hep birlikte tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getireceğiz. Hep beraber, hep birlikte bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Çocuklarımız evlatlarımız bu güzel Türkiye’de umut içinde büyüyecekler ve yaşayacaklar. Sizden istediğim. Umudunuzu kaybetmeyin. Ayancık’ta belediye başkanımız nasıl hizmet ediyorsa aynı hizmeti hiçbir ayrım yapmaksızın Türkiye’nin bütün coğrafyasına götüreceğiz. Türkiye’nin bütün coğrafyasında insanlar mutlu olacak ve hizmetin ne olduğunu görecekler. Verdiğimiz hizmetin hesabını halka vereceğiz. Belediye başkanımız nasıl harcadığı her kuruşun hesabını Ayancık halkına veriyorsa biz de 83 milyondan topladığımız vergilerin hesabını 83 milyona vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız ve savunacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu yağmur yağışı nedeniyle konuşmasını kısa tuttu. Kılıçdaroğlu’nun Sinop ziyareti, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile başkanlık makamında yaptığı görüşmenin ardından son buldu.