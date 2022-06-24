Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece’yi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’yi ziyaret etti. Sahilde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na, yapılan sahil ıslah çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Büyükçekmece sahili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li milletvekilleri tarafından ziyaret edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ilçe halkı tarafından karşılanan heyete, sahilde yapılan ıslah çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı. Sahilde çeşitli incelemeler yapan CHP’li heyet, ardından Beylikdüzü’nde düzenlenen başka bir programa katılmak üzere ilçeden ayrıldı.