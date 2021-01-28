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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan ortak basın açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ortak basın açıklaması yapıyor.
Politika 28.01.2021, 12:15 28.01.2021, 12:35
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti binasında ziyaret etti.
İkili, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ali Babacan’ın ortak basın toplantısı https://t.co/6qG3MBCC9q— CHP ???????? (@herkesicinCHP) January 28, 2021