banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu "Önemli bir projemiz var. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar. Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Katma Değeri yüksek ürünler üretilecek orada. 5 yıl içinde Kayseri, 2 büyük Kayseri olacak. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2.5 milyon düşecek, Ekrem Başkan rahat edeceksin." dedi.

Politika 18.12.2021, 11:54 18.12.2021, 12:42
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de gerçekleşen Belediye Başkanları toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten kişi harcanan her kuruşun hesabını vermek zorundadır" dedi.

Belediye Başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Güçlü, bağımsız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gücümüzü sizden alıyoruz, yeri geldiğinde sizi örnek gösteriyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel, güçlü bir ülke. Türkiye'de olağanüstü yaratıcı insanlar var. Gençler müthiş... Taşı sıksa suyunu çıkaracak, bilgisiyle birikimiyle ülkeye önder olacak gençlerimiz var. Umudu büyütün, beraber büyüteceğiz. O yüzden diyoruz Geliyor Gelmekte Olan. Beraber Türkiye'yi büyüteceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz. Sizlerin yaptığı gibi yapacağız. Görecekler Türkiye'nin nasıl büyüyüp, kalkındığını. Adaletin nasıl geldiğini göstereceğiz.

Merkez Bankası'nın faizi 1 puan düştü. Merkez Bankası bankalara para verirken bir puan düşürüyor. Çiftçinin faizi hiç düşmüyor. Esnafın hiç düşmüyor, emeklinin, vatandaşın kredi kartı hiç düşmez... Kim kazanıyor? Cebinde dolar tutanlar. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz? Faizin düştüğü falan yok, egemen güçlere hizmet ediyor bunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir.

Şu anda var olan iktidara toplumun en az yüzde 63'ü güvenmiyor. Bugün bankalardaki mevzuat hesaplarının yüzde 63'ü dolar. Diğerleri de garibanların Türk Lirası. Bu, 'Biz bu iktidara güvenmiyoruz' demektir. Borç aldıkları parayı döviz yükselmesin diye satıyorlar.

Biz, '128 milyar dolar nerede' derken bugünleri düşünerek söyledik. Arka kapıdan, kanunlara aykırı olarak kayınpeder-damat parayı yok ettiler. Borç aldılar, borçla dolara müdahale ediyorlar. Nereye kadar? Bunun adı organize kötülüktür. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti halkında var olan saray hükümeti organize kötülük yapıyorlar.

'Yeni ekonomik model uyguluyoruz' diyorlar. Bizim stratejiye ihtiyacımız var. Türkiye'nin kalkınma, büyüme stratejisi nedir? Yarın sabahı göremeyenler strateji üretemezler. Ülkesini sevmeyenler strateji üretemezler. Üniversitelere değer vermeyenler strateji üretemezler. İthalata bağlı bir sanayi yaratanlar strateji üretemezler. Fiyatlarda istikrarı sağlama görevi Merkez Bankası'nın ama yapamıyor çünkü müdahale ediliyor.

Korkunun ecele faydası yok. Hepinizin huzurunda, hepinize ve bu ülkenin insanlarına söz veriyorum. Organize kötülükle sonuna kadar mücadele edeceğim. Mücadele etmezseniz halkınızı sevmiyorsunuz, organize kötülüğe boyun eğiyorsunuz demektir. Mücadele edeceğim, etmeyen namerttir. Her bir vatandaşımın sorumluluğu var. Her birimizin sorumluluğu var. Bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Halka gitmek, dinlemek, çözümü anlatmak.

Kayseri Sanayi Odası'nda anlattım. Önemli bir projemiz var. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar. Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Katma Değeri yüksek ürünler üretilecek orada. 5 yıl içinde Kayseri, 2 büyük Kayseri olacak. Sivas iki büyük Sivas olacak. Hızla büyüteceğiz. Nükleer Enerji alıyorlar. Dünyanın en büyük, en pahalı enerjisini satıyorlar sanayicimize. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, ürettiğimiz elektriğin maliyeti 5 senti aşmayacak. Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2.5 milyon düşecek, Ekrem Başkan rahat edeceksin.

'Türkiye'yi büyütüyoruz' diyorlardı. Türkiye'yi küçültüyorlar. 7 yıldır art arda kişi başına değer düşüyor. Anadolu'da gerçek anlamda Anadolu kaplanlarını yaratacağız. İster Trabzon'da olsun ister Kayseri'de ister Hakkari'de olsun ister Çankırı'da fabrikada üretilen mallar demir yolu ile Mersin'e geldiği zaman bütün nakliye masraflarını karşılayacağız. Dolayısıyla fabrika yalnızca deniz kenarında olmayacak. En kısa zamanda cari açık sorununu tamamen bitireceğiz. Kişi başına gelir 5 yıl içinde iki katı olacak. Güçlü, bağımsız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gücümüzü sizden alıyoruz, yeri geldiğinde sizi örnek gösteriyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel, güçlü bir ülke. Türkiye'de olağanüstü yaratıcı insanlar var. Gençler müthiş... Taşı sıksa suyunu çıkaracak, bilgisiyle birikimiyle ülkeye önder olacak gençlerimiz var. Umudu büyütün, beraber büyüteceğiz. O yüzden diyoruz Geliyor Gelmekte Olan. Beraber Türkiye'yi büyüteceğiz.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8