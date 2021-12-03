Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK’e gidiyor!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11:00’da geliyorum, haberiniz olsun” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması, Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasının hemen ardından geldi.

Kılıçdaroğlu, Ekim ayında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere TCMB'ye ziyarette bulunmuştu. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, sıcak siyasetin TCMB'ye müdahale etmesini istemediklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun ardından basının önüne çıkan TCMB Başkanı Kavcıoğlu ise karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.