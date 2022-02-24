Kemal Kılıçdaroğlu: "TBMM’yi acil toplayın. Montrö’ye Türkiye’nin sadık kalması lazım. Baskı altında kalmaması lazım."

Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acil toplayın. TBMM’ye açık mı kapalı mı acil bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli STK Temsilcileri, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması konuştu. Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu: "Avrupa’nın göbeğinde nükleer güce sahip olan bir devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, silahlı kuvvetlerini oraya sokmuş olması ve dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gerek birt tablodur. Nükleer güce sahip bir ülke nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye silahlı kuvvetlerini sokuyor. Avrupanın göbeğinde yapıyor. Avrupa seyrediyor. Güvenlik zirvesi toplanıyor. Programlarımı iptal etmek zorunda kaldım. Bu toplantıdan sonra Ankara’ya döneceğim." dedi.

TBMM’yi acil toplayın

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında "Güvenlik zirvesinden sonra TBMM’yi acil toplayın. TBMM’ye açık mı kapalı mı acil bilgi verin. Ülkemiz açısından son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz. Montrö Antlaşmasına Türkiye’nin sadık kalması lazım. Baskı altında kalmaması lazım. Türkiye’nin güvenliği açısından Montrö çok önemlidir. Bağlı ve sadık kalmak çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö antlaşması farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyoruz. Atılacak her yanlış adımın bize faturası ağır olur." dedi.