Kemal Kılıçdaroğlu, sınırın sıfır noktasında Suriye rejimiyle görüşeceğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacakları ilk işin Suriye’nin meşru yönetimi ile görüşmek olacağını söyledi.

Bir dizi programa katılmak için sınır şehri Kilis’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret Odasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içinde ülkelerine geri göndereceklerini belirtti.

"Allah nasip ederse, ittifak olarak, Millet İttifakı olarak, iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi, Suriye’nin meşru yönetimiyle görüşmektir; karşılıklı büyükelçiliklere açmaktır" dedi.

Sorunların farkında olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu sorunların çözümü için her kesim ile oturup konuşacaklarını ve gerekli altyapı çalışmalarını yapacaklarını kaydetti.

"Gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, hastanelerini yapmamız lazım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi, Suriye’nin meşru yönetimiyle görüşmektir. karşılıklı büyükelçilikler açmaktır. Buradan Suriye’ye kendi vatanlarına gidecek olan sığınmacıların evlerini, yollarını, okullarını, kreşlerini, okullarını yapmanız lazım. Hastanelerini yapmamız lazım. Bunları nasıl yapacağız? Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Dolayısıyla bizim müteahhitlerimiz bütün bunların altyapısını oluşturacak. Bunların evleri olacak, yolları olacak, okulları olacak, hastaneleri. Bütün altyapıyı hazırlayacağız. Yeter mi? Yine yetmez. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması lazımdır. Yani yeniden savaş ortamında kendilerini bulmamaları gerekiyor. Bunun için de meşru hükümetle oturulacak, protokol yapılacak. Birleşmiş Milletler gerekirse devreye konulacak. Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Yeter mi? Bir şey daha yapmamız lazım. Bizim Gaziantepli, Kilisli çok sayıda iş insanın o bölgede fabrikaları var. Fabrikaları yeniden açılmasını isteyeceğiz. Yeniden üretim yapmalarını isteyeceğiz. Buradan ham madde gidecek. Oradan buraya gelecek. Ticaret güçlenecek. Hem biz kazanacağız hem Suriyeliler kazanacak; bölge kazanacak. Bölgenin kazanması, bölgenin güçlü olması demektir. Hiç kimsenin de unutmaması gerekir. Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’dir ve Türkiye dominant olarak bölgede bütün ekonomik gelişmeleri yönlendirebilir. Böylece buradan giden insanın evi olacak, yolu olacak, okulu olacak, işi olacak, gücü olacak" şeklinde konuştu.

“2 yıl içerisinde göndereceğiz”

Irkçılık yapmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz, ’İktidara geldiğimizde sığınmacıları otobüse bindirip hemen göndereceğiz’ demiyoruz. 2 yıl içerisinde bunları ülkelerine göndereceğiz. Arzu ediyorsa bizim ülkemize turist olarak gelebilir, gelip gezebilir. Hafta sonunu ben Türkiye’de, Kilis’te geçiririm diyebilir. Daha önce hafta sonları bütün lokantalar, bütün sınır boyumuz doluydu. İnsanlar düğünlerini bile gelirlerdi, Hatay’da yaparlardı, Antep’te yaparlardı, Kilis’te yaparlardı. Bunların hepsi mümkündür. Aynı atmosferi yeniden sağlamak zorundayız. Bunun 2 yıl içinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Hani ’Düğmeye bastık, ertesi gün göndereceğiz’ yok. Bakın bu proje şunu öngörüyor. Biz ırkçılık yapmıyoruz. Herkesin kimliğine saygılıyız. Öyle insanları bindirdik otobüse, zorla gönderdik, onu da yapmıyoruz. Göndereceğimiz insanın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar. Bunu yaparken uzun uzun düşündük, uzun uzun tartıştık ’Bunları ne kadarlık bir zaman dilimi içinde gerçekleştirebiliriz?’ diye. Bu söylediğimi 2 yıl içinde yapacağız. Tabii bunun çok kolay olmadığının ben de farkındayım. Eminim sizler de farkındasınız. Çünkü bölgede bizim dışımızda başka unsurlar da var. Yani Amerika da, Rusya da var orada. Ama biz tabii Suriye’nin içiyle değil; kendi sınır boylarımızda, Suriye’den Türkiye’ye gelen Suriyeli kardeşlerimizle daha çok ilgileniyoruz ve kendi ülkelerine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.