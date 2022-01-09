banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" vaadine CHP'li başkandan veto

Bol keseden sallayarak vatandaşların gözünü boyamaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçiye bedava elektrik" vaadi CHP'li belediyeden veto yedi. Çanakkale'de AK Parti'nin "çiftçilerin elektrik faturalarını belediye karşılasın" önergesine karşı çıkan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Politika 09.01.2022, 12:29
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" vaadine CHP'li başkandan veto

Çanakkale Belediyesi'nin Ocak ayı olağan meclis toplantısı "bedava elektrik" polemiğine sahne oldu.

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" vaadini hatırlatarak "Çanakkale Belediyesi sınırlarında tarımla uğraşan çiftçileri tarımsal amaçlı kullandıkları elektriğin belediye tarafından karşılanması" önergesini meclise yazılı olarak sundu.

Önergenin hayata geçmesini arzu ettiklerini söyleyen Yüksel, "Genel Başkanınız geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da çiftçiye bazı seçim vaatlerinde bulundu. Birbirinden ilginç olan vaatlerin biri ise olabildiğince şaşırtıcıydı. Şanlıurfa Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılması halinde 'Çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediye bu konuda ne yapar bilmiyoruz ama bizde Meclisimize çiftçilerimiz için bir önerge hazırlayalım istedik. AK Parti olarak CHP Genel Başkanının bu arzusunu dört dönemdir CHP tarafından yönetilen bir belediyede yerine getirmek istedik. İstedik ki Genel Başkanının bu vaadi havada kalmasın ve çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. O nedenle sizlerin de işini kolaylaştırmak adına Çanakkale sınırlarında tarımla uğraşan çiftçilerin elektrik faturalarının belediyemiz tarafından karşılanmasını öneriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinde ne kadar samimimi olduğunu çiftçilerimizi ne kadar düşündüğünü görmek istiyoruz" dedi.

"Asla mümkün değil"

Mevcut yasalarla Belediyelerin çiftçilerin elektrik faturalarını karşılamasının mümkün olmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan önergeye tepki gösterdi. Başkan Gökhan, "Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil" dedi.

"Bir santral kurulabilir"

Başkan Gökhan'dan sonra yeniden söz alan AK Parti Grup başkanvekili Esra Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu açıklamalarında 'Taşlık arazilere elektrik santrali kurup, üreteceğiz' dedi. Bizim bölgemizde de bir çok taşlık, tarım dışı alan mevcut. Belki de bir rüzgar gülü kurularak bu vaatler yerine getirilebilir. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin önünü açmak ve size destek olmak için burayayız başkanım kızmanıza gerek yok" diye konuştu.

Oy çokluğuyla reddedildi

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. AK Parti Grubu'nun "Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz" şeklindeki önergesinin meclis gündemine alınması CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

yeniakit.com

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 20 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11