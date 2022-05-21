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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Göğsümüzü tanklara, ölüm kusan silahlara siper edeceğiz ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı, kavgadan ve kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine, muhtelislerin, 3 günlük ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz"
Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde konuşuyor (CANLI)
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla İstanbul’a alınan “Milletin Sesi” mitingi için vatandaşlar toplandı.
Politika 21.05.2022, 19:21